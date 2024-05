Significato della soluzione per: La durata delle camere

Sostantivo

La legislatura è il periodo in cui un dato organo legislativo è in carica e svolge il proprio mandato elettorale. Ha una durata variabile, salvo un limite massimo fissato dalla legge. Una legislatura ha inizio in seguito ad elezioni, al momento della proclamazione degli eletti, alla cerimonia di insediamento in una data prestabilita o alla prima seduta utile dell'organo. Il termine legislatura si applica, per convenzione, al solo mandato degli organi legislativi collettivi.

legislatura ( approfondimento) (pl.: legislature)

(politica) (diritto) periodo di tempo in cui un dato organo legislativo è in carica e svolge il proprio mandato elettorale

Sillabazione

le | gi | sla | tù | ra

Etimologia / Derivazione

da legislare