Ha camere a pagamento - Cruciverba

Una locanda è un tipo di struttura ricettiva che offre camere a pagamento ai viaggiatori. Di solito, una locanda è un luogo accogliente e ospitale, che fornisce un alloggio temporaneo per gli ospiti in cerca di un posto dove dormire durante i loro viaggi. Le camere possono variare in termini di dimensioni e comfort, ma generalmente includono letti, servizi igienici e spazi per riposare. Le locande sono spesso gestite da persone locali e possono offrire un'esperienza più intima rispetto agli alberghi più grandi. Molte locande si trovano in luoghi pittoreschi o storici, offrendo agli ospiti un'immersione nella cultura e nell'ospitalità locali. In sintesi, una locanda è una struttura di alloggio a pagamento che fornisce camere e ospitalità per i viaggiatori in cerca di un soggiorno confortevole e accogliente.

