È detta frutto della passione

Significato della soluzione per: E detta frutto della passione

Sostantivo

Passiflora edulis Sims è una pianta della famiglia delle Passifloraceae, originaria del Sudamerica. In italiano è noto come frutto della passione o, in alternativa, granadiglia o maracuja (AFI: /mara'kuja/ o /mara'kua/, nome femminile; dal nome brasiliano, maschile, maracujá), dal tupí mara kuya, o dal guaraní mburucuyà. Il frutto oltre che per la polpa morbidissima e ricca di piccoli semi è apprezzato per il profumo intenso e caratteristico, per cui viene utilizzato nella produzione di succhi, gelati e altri preparati per uso alimentare.

maracuja f inv

(botanica) bacca tropicale commestibile della Passiflora edulis, di colore giallo brillante o porpora scuro, poco più piccolo di un limone, con l'interno ricco di semi; si usa soprattutto per estrarne il succo, che solitamente si consuma mescolato ad altri succhi di frutti tropicali; è chiamato anche frutto della passione; (botanica) pianta tropicale (Passiflora edulis) originaria del Sudamerica e ora coltivata anche in Africa, in India e in Australia, sia per il frutto, sia a scopo ornamentale, sia per le foglie di cui si fanno infusi; è chiamata anche granadiglia;

Sillabazione

ma | ra | cù | ja

Pronuncia

IPA: /ma.ra'ku.ja/

Etimologia / Derivazione

dal portoghese maracujá, corruzione del guaranì mberu kuja ossia "allevamento di mosche", in quanto il fiore risulta particolarmente attraente per quel genere di insetti