La Soluzione ♚ I primi 40 non pesano La definizione e la soluzione di 4 lettere: I primi 40 non pesano. ANNI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su I primi 40 non pesano: Massiccio e sviluppato della femmina. le femmine pesano tra i 18 e i 23 kg, mentre i maschi pesano tra i 23 e i 32 kg. la vita media di un bulldog inglese si... Gli anni 1980, comunemente chiamati anni Ottanta, sono il decennio che comprende gli anni dal 1980 al 1989 inclusi. Altre Definizioni con anni; primi; pesano; Lo fece decapitare Erode; Si festeggia ogni 365 giorni; Si serve prima dei primi; Furono i primi satelliti meteorologici; Pesano e misurano i loro assistiti;

La risposta a I primi 40 non pesano

ANNI

A

N

N

I

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'I primi 40 non pesano' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.