Odiano l aglio le croci e la luce del sole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Odiano l aglio le croci e la luce del sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VAMPIRI

Significato/Curiosita : Odiano l aglio le croci e la luce del sole

e odiano l'aglio. come i demoni, i vampiri sono vulnerabili a oggetti legati alla chiesa, come le croci e l'acqua santa, oltre alla luce di angeli e angeli... vedi vampiro (disambigua). disambiguazione – "vampiri" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi vampiri (disambigua). il vampiro è un essere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

