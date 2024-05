Significato della soluzione per: Come un venditore itinerante

Aggettivo

Per venditore ambulante si intende un commerciante che non esercita la propria professione in un negozio stabile. L'attività del venditore ambulante si concentra generalmente nelle manifestazioni fieristiche o nei mercati giornalieri o settimanali (si parla in tal caso di commercio su aree pubbliche), ma è diffusa, a volte in modo illegale, anche in altri luoghi affollati, come mete turistiche, centri commerciali e manifestazioni sportive e musicali.

ambulante m sing (pl.: ambulanti)

che esercita un'attività non in una sede fissa, ma spostandosi da un luogo all'altro.

Sostantivo

ambulante m e f sing (pl.: ambulanti)

venditore ambulante

Voce verbale

ambulante

participio presente di ambulare

Sillabazione

am | bu | làn | te

Pronuncia

IPA: /ambu'lante/

Etimologia / Derivazione

dal latino ambulante, participio presente di ambulare, cioè "andare, camminare"

Sinonimi

(aggettivo) circolante,errante, itinerante, vagante, viaggiante,

circolante,errante, itinerante, vagante, viaggiante, (sostantivo) girovago, nomade, ramingo, vagabondo

girovago, nomade, ramingo, vagabondo venditore girovago, venditore itinerante





Contrari

(aggettivo) fermo, fisso, sedentario, stabile,

Proverbi e modi di dire