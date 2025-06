Itinerante come alcuni venditori nei cruciverba: la soluzione è Ambulante

AMBULANTE

Curiosità e Significato di Ambulante

Perché la soluzione è Ambulante? Ambulante si riferisce a chi si sposta per vendere prodotti o servizi, come i venditori ambulanti che si muovono di città in città con bancarelle o veicoli. È un termine che indica mobilità e flessibilità nel commercio, spesso legato a mercati, fiere o zone di passaggio. Insomma, un modo dinamico di fare impresa senza una sede fissa.

Come si scrive la soluzione Ambulante

Stai cercando la risposta alla definizione "Itinerante come alcuni venditori"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

M Milano

B Bologna

U Udine

L Livorno

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

