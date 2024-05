La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Bucherellata come la pietra pomice

Aggettivo

poroso m sing

che è pieno di pori

Sillabazione

po | ró | so

Pronuncia

IPA: /po'roso/ o IPA: /po'rozo/

Etimologia / Derivazione

deriva da poro

Sinonimi

spugnoso, permeabile, bucherellato

Contrari