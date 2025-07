Sciocco e sdolcinato nei cruciverba: la soluzione è Melenso

MELENSO

Curiosità e Significato di Melenso

Approfondisci la parola di 7 lettere Melenso: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Melenso? MELENSO descrive una persona che si mostra spesso ingenua, un po' sciocca e abbastanza sdolcinata, con un tocco di ingenuità che può risultare ridicola o affettuosa. È come un mix tra il dolce e il poco furbo, spesso usato in modo scherzoso o affettuoso. In parole semplici, rappresenta qualcuno che può sembrare un po’ sciocco ma con un cuore tenero.

Come si scrive la soluzione Melenso

M Milano

E Empoli

L Livorno

E Empoli

N Napoli

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A R R E V O S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OSSERVARE" OSSERVARE

