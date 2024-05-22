Colpiscono uno dei sensi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Colpiscono uno dei sensi' è 'Odori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ODORI

Perché la soluzione è Odori? Gli odori sono percezioni sensoriali che coinvolgono l'olfatto, uno dei cinque sensi fondamentali. Questi stimoli, provenienti da sostanze presenti nell'ambiente, vengono catturati dalle cellule olfattive nel naso e trasmessi al cervello, dove vengono interpretati come profumi, fragranze o odori sgradevoli. La loro percezione può influenzare emozioni, ricordi e comportamenti, creando un legame diretto tra sensazione e interpretazione. La varietà di odori rende questa esperienza sensoriale particolarmente complessa e affascinante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpiscono uno dei sensi". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Colpiscono uno dei sensi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Odori

Quando la definizione "Colpiscono uno dei sensi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpiscono uno dei sensi" conferma che la soluzione 'Odori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Odori

O Otranto D Domodossola O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpiscono uno dei sensi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Odori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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