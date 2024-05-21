Lo traina la trattrice

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo traina la trattrice

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo traina la trattrice' è 'Aratro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARATRO

Perché la soluzione è Aratro? Un aratro è uno strumento agricolo utilizzato per preparare il terreno prima della semina. È progettato per essere trainato da una trattrice, che esercita la forza necessaria per scavare e smuovere il suolo. La funzione principale dell'aratro è di rovesciare la terra, rendendola più fertile e pronta per la coltivazione. La sua presenza nei campi rappresenta un elemento fondamentale per l'agricoltura, garantendo un lavoro efficiente e produttivo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo traina la trattrice". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo traina la trattrice nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Aratro

In presenza della definizione "Lo traina la trattrice", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo traina la trattrice" conferma che la soluzione 'Aratro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Aratro

A Ancona R Roma A Ancona T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo traina la trattrice" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aratro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Smuove il terreno meccanicamenteDissoda i campiÈ rivoltante in campagnaLo traina un cavalloLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è Paperino