La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Rivoluzionari... al plastico' è 'Terroristi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERRORISTI

Curiosità e Significato di Terroristi

La parola Terroristi è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Terroristi.

Perché la soluzione è Terroristi? I terroristi sono individui o gruppi che usano violenza e minacce per promuovere cause politiche o ideologiche. Spesso agiscono in modo clandestino, mirando a destabilizzare società e instillare paura. La loro azione mira a ottenere attenzione internazionale o a forzare cambiamenti, spesso con metodi estremi. Conoscere il loro modus operandi aiuta a capire meglio le sfide della sicurezza globale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può essere al plasticoQuello al plastico è una potente bombaSi vizia al chiusoForte al contrarioIl terreno conquistato al mare in Olanda

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

O Otranto

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

