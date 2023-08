Gruppo chiuso di amici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppo chiuso di amici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CLAN

Significato/Curiosità : Gruppo chiuso di amici

Un "clan" rappresenta un gruppo sociale, spesso formato da familiari o individui con legami stretti, che condividono un senso di identità, appartenenza e solidarietà. Questi legami possono essere basati su fattori come la discendenza, la cultura, gli interessi condivisi o la geografia. I membri di un clan condividono spesso tradizioni, valori e norme sociali, creando una comunità intima e coesa. Tuttavia, il concetto di clan può anche implicare una sorta di esclusività, dove la fedeltà al gruppo può portare a separazione o rivalità con altre comunità. In diversi contesti culturali e sociali, il clan svolge un ruolo importante nel plasmare l'identità individuale e collettiva.

