Un dolore che può interessare il trigemino

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un dolore che può interessare il trigemino' è 'Nevralgia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NEVRALGIA

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Perché la soluzione è Nevralgia? Quando si parla di un dolore intenso e improvviso che coinvolge il volto, spesso si fa riferimento a una condizione chiamata nevralgia. Questa condizione può colpire il trigemino, uno dei nervi principali del volto, causando fitte lancinanti e persistenti. La nevralgia può rendere difficile anche compiere piccoli gesti quotidiani, creando un disagio costante che richiede attenzione e gestione.

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Un dolore che può interessare il trigemino nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Nevralgia

Quando la definizione "Un dolore che può interessare il trigemino" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nevralgia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un dolore che può interessare il trigemino
  • Risposta: NEVRALGIA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: N________
  • Inizia con: N
  • Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

N Napoli
E Empoli
V Venezia
R Roma
A Ancona
L Livorno
G Genova
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Nevralgia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un dolore che può interessare il trigemino". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con trigemino: L infiammazione che colpisce il trigemino 