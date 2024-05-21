Un dolore che può interessare il trigemino

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un dolore che può interessare il trigemino' è 'Nevralgia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NEVRALGIA

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Perché la soluzione è Nevralgia? Quando si parla di un dolore intenso e improvviso che coinvolge il volto, spesso si fa riferimento a una condizione chiamata nevralgia. Questa condizione può colpire il trigemino, uno dei nervi principali del volto, causando fitte lancinanti e persistenti. La nevralgia può rendere difficile anche compiere piccoli gesti quotidiani, creando un disagio costante che richiede attenzione e gestione.

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Un dolore che può interessare il trigemino nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Nevralgia

Quando la definizione "Un dolore che può interessare il trigemino" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Nevralgia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un dolore che può interessare il trigemino

Un dolore che può interessare il trigemino Risposta: NEVRALGIA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: N________

N________ Inizia con: N

N Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

N Napoli E Empoli V Venezia R Roma A Ancona L Livorno G Genova I Imola A Ancona

La soluzione 'Nevralgia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un dolore che può interessare il trigemino". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.