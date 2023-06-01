Atlanta ne è la capitale

SOLUZIONE: GEORGIA

Perché la soluzione è Georgia? Georgia è uno stato del sud-est degli Stati Uniti, noto per le sue città vivaci e il clima mite. La città più importante e capitale dello stato si chiama Atlanta, centro nevralgico di affari, cultura e trasporti. Questa metropoli rappresenta il cuore pulsante della regione, attirando molte persone per le sue opportunità e il suo stile di vita dinamico.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Atlanta ne è la capitale" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Atlanta ne è la capitale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

La soluzione associata alla definizione "Atlanta ne è la capitale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Atlanta ne è la capitale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Georgia:

G Genova E Empoli O Otranto R Roma G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Atlanta ne è la capitale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

