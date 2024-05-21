Anagramma di bendata che rima con sante

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Anagramma di bendata che rima con sante' è 'Badante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BADANTE

Perché la soluzione è Badante? L'anagramma di bendata che rima con sante è una parola che descrive una persona impegnata ad assistere e curare anziani o malati nelle loro case. Questa figura professionale svolge un ruolo fondamentale nel supporto quotidiano, garantendo assistenza alle persone fragili o bisognose di cure. La sua presenza rappresenta un aiuto prezioso per le famiglie che desiderano affidare i propri cari a qualcuno di fiducia. La cura e l'attenzione sono caratteristiche essenziali di questa figura.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Anagramma di bendata che rima con sante". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Anagramma di bendata che rima con sante nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Badante

La definizione "Anagramma di bendata che rima con sante" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Anagramma di bendata che rima con sante" conferma che la soluzione 'Badante' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Badante

B Bologna A Ancona D Domodossola A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Anagramma di bendata che rima con sante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Badante' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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