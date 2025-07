Le tiene in mano il batterista nei cruciverba: la soluzione è Bacchette

BACCHETTE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Bacchette, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bacchette? La parola bacchette si riferisce agli strumenti usati dai batteristi per suonare la batteria. Sono lunghe aste di legno o altro materiale, che permettono di colpire i tamburi e i piatti per produrre ritmo e musica. Spesso si trovano in mano ai percussionisti durante esibizioni dal vivo o in studio. Insomma, sono l’elemento fondamentale che dà vita al ritmo!

Stai cercando la risposta alla definizione "Le tiene in mano il batterista"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

C Como

C Como

H Hotel

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

O A O S R N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SANTORO" SANTORO

