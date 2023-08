Il batterista di solito lo tiene fra le ginocchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il batterista di solito lo tiene fra le ginocchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RULLANTE

Significato/Curiosita : Il batterista di solito lo tiene fra le ginocchia

Chiarezza del timbro possono dare risalto al rullante fra gli altri strumenti. alcune pelli per rullante inoltre hanno un anello sottile di mylar a contatto...

