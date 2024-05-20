Per la giustizia si sono macchiati di un crimine

Sara Verdi | 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Per la giustizia si sono macchiati di un crimine' è 'Colpevoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLPEVOLI

Perché la soluzione è Colpevoli? Le persone colpevoli sono coloro che, per la giustizia, si sono macchiati di un crimine. Questo termine indica individui che hanno commesso un atto illecito, riconosciuto e provato dalle autorità competenti. La loro condizione deriva dalla responsabilità di aver infranto leggi o norme morali, portando a conseguenze legali o sociali. La parola sottolinea la colpa e l'assenza di innocenza, distinguendoli da coloro che sono estranei a comportamenti illeciti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per la giustizia si sono macchiati di un crimine". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Per la giustizia si sono macchiati di un crimine nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Colpevoli

Se la definizione "Per la giustizia si sono macchiati di un crimine" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per la giustizia si sono macchiati di un crimine" conferma che la soluzione 'Colpevoli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Colpevoli

C Como
O Otranto
L Livorno
P Padova
E Empoli
V Venezia
O Otranto
L Livorno
I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per la giustizia si sono macchiati di un crimine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Colpevoli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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