Gli autori del malfatto

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gli autori del malfatto' è 'Colpevoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLPEVOLI

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Perché la soluzione è Colpevoli? Gli autori del malfatto sono spesso chiamati colpevoli perché sono coloro che hanno commesso un'azione sbagliata o illegale. Quando si scopre chi ha partecipato a un gesto negativo, si può attribuire loro la responsabilità di quanto accaduto. La loro colpevolezza viene riconosciuta sulla base delle prove e delle testimonianze, che aiutano a chiarire chi ha realmente agito contro le regole o la legge.

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Gli autori del malfatto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Colpevoli

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gli autori del malfatto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Colpevoli'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Gli autori del malfatto

Gli autori del malfatto Risposta: COLPEVOLI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: C________

C________ Inizia con: C

C Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

C Como O Otranto L Livorno P Padova E Empoli V Venezia O Otranto L Livorno I Imola

La soluzione 'Colpevoli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli autori del malfatto". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.