Gli autori del malfatto

Sara Verdi | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gli autori del malfatto' è 'Colpevoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLPEVOLI

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Perché la soluzione è Colpevoli? Gli autori del malfatto sono spesso chiamati colpevoli perché sono coloro che hanno commesso un'azione sbagliata o illegale. Quando si scopre chi ha partecipato a un gesto negativo, si può attribuire loro la responsabilità di quanto accaduto. La loro colpevolezza viene riconosciuta sulla base delle prove e delle testimonianze, che aiutano a chiarire chi ha realmente agito contro le regole o la legge.

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Gli autori del malfatto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Colpevoli

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gli autori del malfatto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Colpevoli'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Gli autori del malfatto
  • Risposta: COLPEVOLI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: C________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
L Livorno
P Padova
E Empoli
V Venezia
O Otranto
L Livorno
I Imola

La soluzione 'Colpevoli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli autori del malfatto". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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