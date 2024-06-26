Gli autori del malfatto
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gli autori del malfatto' è 'Colpevoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COLPEVOLI
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Perché la soluzione è Colpevoli? Gli autori del malfatto sono spesso chiamati colpevoli perché sono coloro che hanno commesso un'azione sbagliata o illegale. Quando si scopre chi ha partecipato a un gesto negativo, si può attribuire loro la responsabilità di quanto accaduto. La loro colpevolezza viene riconosciuta sulla base delle prove e delle testimonianze, che aiutano a chiarire chi ha realmente agito contro le regole o la legge.
Gli autori del malfatto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Colpevoli
Questa pagina è dedicata alla definizione "Gli autori del malfatto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Colpevoli'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Gli autori del malfatto
- Risposta: COLPEVOLI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Colpevoli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gli autori del malfatto". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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