La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Nato in una repubblica bagnata dal baltico' è 'Estone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESTONE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Estone? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Estone.

Perché la soluzione è Estone? Estone è il termine che indica un abitante dell'Estonia, paese situato sulla costa del Mar Baltico. Questa piccola repubblica del Nord Europa è conosciuta per il suo ricco patrimonio culturale, le innovative città digitali e le splendide foreste. La sua posizione strategica la rende un punto di incontro tra tradizione e modernità, rendendo gli estoni orgogliosi della propria identità nazionale e della connessione con il Baltico.

