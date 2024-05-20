Un film con Ugo Tognazzi tratto da Petronio

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un film con Ugo Tognazzi tratto da Petronio' è 'Satyricon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SATYRICON

Perché la soluzione è Satyricon? Satyricon è un film interpretato da Ugo Tognazzi, tratto dall'opera di Petronio. La pellicola si ispira alle vicende dell'antico testo, che descrive le avventure di un satiro in un mondo di eccessi e trasgressioni. Attraverso la recitazione di Tognazzi, il film dà vita a scene che ripropongono le atmosfere dell'antichità, mescolando umorismo e critica sociale. La narrazione si focalizza sui temi della decadenza e della moralità, mantenendo fede alle atmosfere del romanzo originale.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Satyricon'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Un film con Ugo Tognazzi tratto da Petronio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Satyricon

La soluzione associata alla definizione "Un film con Ugo Tognazzi tratto da Petronio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Satyricon'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un film con Ugo Tognazzi tratto da Petronio
  • Risposta: SATYRICON
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: S________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: N

Le 9 lettere della soluzione

S Savona
A Ancona
T Torino
Y Yacht
R Roma
I Imola
C Como
O Otranto
N Napoli

La soluzione 'Satyricon' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un film con Ugo Tognazzi tratto da Petronio". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Film con Ugo Tognazzi La tragedia di un uomo Spassoso film di Monicelli con Ugo Tognazzi e Gastone Moschin Il Tognazzi nei film della commedia all italiana Tognazzi dei film Amici miei Film di Kubrick tratto da un romanzo di Nabokov 

Altre definizioni collegate

Con tognazzi: Spassoso film di Monicelli con Ugo Tognazzi e Gastone Moschin 

Con tratto: Tratto di mare tra Francia e Inghilterra 

Con petronio: Uomo raffinato e di buon gusto come Petronio 