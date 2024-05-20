Un film con Ugo Tognazzi tratto da Petronio
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SOLUZIONE: SATYRICON
Perché la soluzione è Satyricon? Satyricon è un film interpretato da Ugo Tognazzi, tratto dall'opera di Petronio. La pellicola si ispira alle vicende dell'antico testo, che descrive le avventure di un satiro in un mondo di eccessi e trasgressioni. Attraverso la recitazione di Tognazzi, il film dà vita a scene che ripropongono le atmosfere dell'antichità, mescolando umorismo e critica sociale. La narrazione si focalizza sui temi della decadenza e della moralità, mantenendo fede alle atmosfere del romanzo originale.
Un film con Ugo Tognazzi tratto da Petronio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Satyricon
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un film con Ugo Tognazzi tratto da Petronio
- Risposta: SATYRICON
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: S________
- Inizia con: S
- Finisce con: N
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Satyricon' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un film con Ugo Tognazzi tratto da Petronio". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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Altre definizioni collegate
Con tognazzi: Spassoso film di Monicelli con Ugo Tognazzi e Gastone Moschin
Con tratto: Tratto di mare tra Francia e Inghilterra
Con petronio: Uomo raffinato e di buon gusto come Petronio