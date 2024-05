La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Ottenuto in omaggio

Avverbio

gratis ( approfondimento)

(economia) latinismo equivalente a gratuitamente ha lavorato gratis per un'associazione di volontariato

per questo hanno effettuato una spesa infatti non fu gratis

Sillabazione

grà | tis

Pronuncia

IPA: /'gratis/

Etimologia / Derivazione

dal latino gratis, a sua volta da gratiis, ablativo plurale di gratia cioè "grazia, bontà, benevolenza"; abbreviazione di gratis et amore Dei ossia "per grazia e per amore di Dio"

Sinonimi

gratuitamente, in regalo, senza spesa, a titolo di favore

senza prezzo, senza compenso

( familiare ) a sbafo, a scrocco, a ufo

a sbafo, a scrocco, a ufo freeware (inglesismo che significa gratis nel linguaggio informatico)

Contrari

a pagamento, pagato, retribuito

sheraware (inglesismo che significa a pagamentos nel linguaggio informatico)

Proverbi e modi di dire