Significato della soluzione per: Sistema stellare

Sostantivo

galassia ( approfondimento) f sing (pl.: galassie)

(astronomia) complesso di stelle facenti parte di una zona ben definita dell'universo La nostra galassia è la Via Lattea, quella più vicina è la galassia di Andromeda (senso figurato) insieme vago di persone

Sillabazione

ga | làs | sia

Pronuncia

IPA: /ga'la:ssja/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo galaxias, derivato dal greco aaa, ch deriva da a -at ossia "latte". Inizialmente infatti con il termina galassia si intendeva solo la Via Lattea, che per il suo colore biancastro si pensava fosse stata creata con il latte della dea Era.

Sinonimi

(astronomia) Via Lattea

Via Lattea ( per estensione ) sistema stellare, sistema di stelle, nebulosa

sistema stellare, sistema di stelle, nebulosa (senso figurato) gruppo, circolo, ambiente, sfera, mondo, universo, insieme

Parole derivate

galattico, metagalassia, protogalassia, radiogalasia, supergalasssia

Iponimi

stella

Iperonimi