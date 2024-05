La varietà cenerina è la sgarza

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Gli ardeidi (Ardeidae Leach, 1820) sono una famiglia di uccelli dell'ordine dei Pelecaniformes a cui appartengono, ad esempio, gli aironi. Il nome deriva dalla cittadina di Ardea da cui, come narra Ovidio, si levò in volo un airone dopo che Enea ridusse la città in cenere.

airone ( approfondimento) m (pl.: aironi)

(ornitologia) grosso uccello acquatico dell'ordine dei Pelecaniformi, della famiglia degli Ardeidi, del genere Ardea, con collo incurvato a S, lungo becco appuntito, lunghe zampe, piume bianche, rosse o cinerine, che vive solitamente sulle rive dei fiumi, dei laghi, delle lagune; la sua classificazione scientifica è Ardea ( tassonomia) penne dell'airone, specialmente bianco, usate come ornamento di cappelli

Sillabazione

ai | rò | ne

Pronuncia

IPA: /ai'rone/

Etimologia / Derivazione

con influsso del francese héron dall'antico aghirone, che è dal lombardo *heigaro; cfr. antico alto-tedesco heig(a)ro, medio olandese heiger.

Termini correlati

airone bianco maggiore, airone cenerino, airone del sole, airone gigante, airone golia, airone guardabuoi, airone rosso

Iperonimi