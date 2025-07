Trampoliere comune in Pianura Padana nei cruciverba: la soluzione è Airone Cenerino

Home / Soluzioni Cruciverba / Trampoliere comune in Pianura Padana

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Trampoliere comune in Pianura Padana' è 'Airone Cenerino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AIRONE CENERINO

Curiosità e Significato di Airone Cenerino

Vuoi sapere di più su Airone Cenerino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 14 lettere nella pagina dedicata: Airone Cenerino.

Perché la soluzione è Airone Cenerino? L'Airone Cenerino è un uccello comune nelle zone umide della Pianura Padana, riconoscibile per il suo caratteristico colore grigio cenere e il lungo becco sottile. Si tratta di un trampoliere, cioè un uccello che cammina lentamente nell'acqua alta per cercare pesci e piccoli invertebrati. La sua presenza indica ambienti naturali ricchi e sani, fondamentali per la biodiversità locale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Trampoliere che in Italia nidifica nella Pianura PadanaSi accendevano spesso in Pianura PadanaLa sua autostrada collega Pianura Padana e AustriaUn gas che abbonda nella pianura PadanaUn popolo preistorico della bassa Pianura Padana

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Airone Cenerino

La definizione "Trampoliere comune in Pianura Padana" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

I Imola

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

C Como

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R S I U W F D N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "WINDSURF" WINDSURF

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.