La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Unse con il profumo il capo ed i piedi di Gesù' è 'Maria Di Betania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARIA DI BETANIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Unse con il profumo il capo ed i piedi di Gesù" corrisponde a una soluzione formata da 14 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Unse con il profumo il capo ed i piedi di Gesù". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Maria Di Betania? Maria di Betania è conosciuta per aver unto con un profumo prezioso i piedi e il capo di Gesù, gesto che esprimeva grande affetto e rispetto. Questo atto simbolico rappresenta anche un gesto di adorazione e riconoscimento della sua identità. La sua azione è ricordata come un momento di devozione profonda, che sottolinea l'importanza di mostrare amore e gratitudine attraverso gesti significativi. La sua presenza nella narrazione evangelica evidenzia il valore del gesto di dedizione.

Per risolvere la definizione "Unse con il profumo il capo ed i piedi di Gesù", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Unse con il profumo il capo ed i piedi di Gesù" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Maria Di Betania:

M Milano A Ancona R Roma I Imola A Ancona D Domodossola I Imola B Bologna E Empoli T Torino A Ancona N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Unse con il profumo il capo ed i piedi di Gesù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

