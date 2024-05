Sostantivo

Curiosità su: Una piramide è una struttura monumentale la cui forma assomiglia a una piramide in senso geometrico. La piramide è stata utilizzata come tipologia in architettura soprattutto nei tempi antichi, in particolare in Egitto e da alcune civiltà precolombiane nell'America centrale.

piramide ( approfondimento) f sing (pl.: piramidi)

(matematica) (geometria) figura geometrica solida costituita da una base poligonale e tante facce piane di forma triangolare, terminante a punta il volume della piramide è pari al prodotto dell'altezza per un terzo dell'area di base (archeologia) (architettura) tipologia architettonica utilizzata nell'antico Egitto e da alcune civiltà precolombiane, avente forma piramidale o che rassomiglia ad una piramide (sport) figura ginnica in cui un atleta si issa con i piedi sulle spalle di altri.

Sillabazione

pi | rà | mi | de

Pronuncia

IPA: /pi'ramide/

Etimologia / Derivazione

dal greco paµ a forma di fuoco

Sinonimi

(nell’antico Egitto) monumento sepolcrale

Parole derivate

extrapiramidale, piramidale, piramidare, troncopiramidale

Termini correlati