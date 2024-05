Lo scialle delle spagnole

Aggettivo

pellucido m

detto di ciò che, facendosi attraversare parzialmente dalla luce, lascia trasparire in modo variamente indistinto gli oggetti dietro di sé; rispetto all'aggettivo diafano indica genericamente un grado minore di trasparenza Ha le penne del busto di un nero cambiante, che va dall'azzurro del pavone alla fiamma del carbonchio e persino alla fiamma del carbone. Su quel nero discende dalla testa una cascatella di piume gemmate, lunghe, esili ed aeree. Somiglia un ruscelletto di perle. Se l'aria o lo zefiro, come si chiama in retorica, vi scherza dentro, pare che le rifili di baci quelle penne; è un visibilio. Questo ruscelletto caduto sulla schiena si perde, e poi si ripiglia alle radici della coda, cascando a destra e a sinistra in pellucida mantiglia. (Giovanni Faldella, Le "figurine") (biologia) di membrana che avvolge l'uovo quando esce dall'ovaio

Sillabazione

pel | lù | ci | do

Etimologia / Derivazione

dal latino pellucidus, composto di per "attraverso" e lucidus "luminoso, splendente"

