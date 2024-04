La Soluzione ♚ Lo scialle delle Andaluse La definizione e la soluzione di 9 lettere: Lo scialle delle Andaluse. MANTIGLIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo scialle delle andaluse: La Settimana Santa di Siviglia (Semana Santa in spagnolo) è il più importante avvenimento della tradizione religiosa che si tiene nella città spagnola di Siviglia, e precede di qualche settimana l'altro grande appuntamento annuale della vita sivigliana: la Fiera di Aprile. La Settimana Santa di questa città è una delle più importanti dell'intero panorama mondiale ed è gemellata con la Settimana Santa di Caltanissetta e con la Settimana Santa di Malaga. La manifestazione inizia il giorno della Domenica delle Palme e termina in corrispondenza della Pasqua, e fino a 60 confraternite portano in processioni immagini relative alla Passione di ... Aggettivo Significato e Curiosità su: La Settimana Santa di Siviglia (Semana Santa in spagnolo) è il più importante avvenimento della tradizione religiosa che si tiene nella città spagnola di Siviglia, e precede di qualche settimana l'altro grande appuntamento annuale della vita sivigliana: la Fiera di Aprile. La Settimana Santa di questa città è una delle più importanti dell'intero panorama mondiale ed è gemellata con la Settimana Santa di Caltanissetta e con la Settimana Santa di Malaga. La manifestazione inizia il giorno della Domenica delle Palme e termina in corrispondenza della Pasqua, e fino a 60 confraternite portano in processioni immagini relative alla Passione di ... pellucido m detto di ciò che, facendosi attraversare parzialmente dalla luce, lascia trasparire in modo variamente indistinto gli oggetti dietro di sé; rispetto all'aggettivo diafano indica genericamente un grado minore di trasparenza Ha le penne del busto di un nero cambiante, che va dall'azzurro del pavone alla fiamma del carbonchio e persino alla fiamma del carbone. Su quel nero discende dalla testa una cascatella di piume gemmate, lunghe, esili ed aeree. Somiglia un ruscelletto di perle. Se l'aria o lo zefiro, come si chiama in retorica, vi scherza dentro, pare che le rifili di baci quelle penne; è un visibilio. Questo ruscelletto caduto sulla schiena si perde, e poi si ripiglia alle radici della coda, cascando a destra e a sinistra in pellucida mantiglia. (Giovanni Faldella, Le "figurine") (biologia) di membrana che avvolge l'uovo quando esce dall'ovaio Sillabazione pel | lù | ci | do Etimologia / Derivazione dal latino pellucidus, composto di per "attraverso" e lucidus "luminoso, splendente" Termini correlati pellucidità; (cnfr) traslucido Altre Definizioni con mantiglia; scialle; andaluse; L ampio scialle veneziano; Cerca altre soluzioni cruciverba

MANTIGLIA

La soluzione verificata di 9 lettere per risolvere 'Lo scialle delle Andaluse' è MANTIGLIA.