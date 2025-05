Scarto di lavorazioni in falegnameria nei cruciverba: la soluzione è Segatura

SEGATURA

Curiosità e Significato di "Segatura"

La soluzione Segatura di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Segatura per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Segatura? La segatura è il materiale fine e polveroso che si genera durante le lavorazioni del legno, come il taglio o la levigatura. Questo scarto, composto da piccole particelle di legno, può essere riutilizzato in vari modi, ad esempio come lettiera per animali, compost o persino come materiale per l'isolamento. La segatura rappresenta quindi un esempio di come anche i rifiuti delle lavorazioni artigianali possano avere una seconda vita e contribuire a pratiche più sostenibili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Residuo di lavorazione del legnoResiduo di falegnameriaLa sua polvere si può usare per scopi assorbentiVocali di scartoL insieme dei materiali di scartoLo scarto alla partenza fra gli atleti di alcune gare

Come si scrive la soluzione Segatura

S Savona

E Empoli

G Genova

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T E I S A I P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APNEISTI" APNEISTI

