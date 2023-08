Residuo di falegnameria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Residuo di falegnameria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SEGATURA

Significato/Curiosita : Residuo di falegnameria

Truciolo di legno residuo generato dalle lavorazioni di falegnameria, tra cui la segatura, che più propriamente si chiama però segatura di legno. ha... Contiene il lemma di dizionario «segatura» wikimedia commons contiene immagini o altri file su segatura (en) segatura, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

