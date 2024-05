Significato della soluzione per: Un apparecchio che rende l aria meno pesante

Esso viene in genere utilizzato per ragioni igieniche, in quanto un'umidità troppo elevata porta alla formazione di muffa, che può comportare anche rischi per la salute umana. D'altra parte un'aria troppo secca non è neanche una condizione ottimale, in quanto porterebbe alla disidratazione. Si assume quindi un intervallo di umidità relativa in modo che l'ambiente domestico risulti abitabile, e precisamente si considerano i valori che vanno dal 30% al 50%. Un deumidificatore è un elettrodomestico che ha il compito di ridurre il livello di umidità dell'aria.

Italiano: Sostantivo: deumidificatore ( approfondimento) m (pl.: deumidificatori) . (tecnologia) (ingegneria) dispositivo solitamente meccanico o chimico per condensare l'umidità presente nell'aria. Sillabazione: deu | mi | di | fi | ca | tó | re. Etimologia / Derivazione: derivazione di deumidificare, deriva da de- e umido . Contrari: umidificatore.