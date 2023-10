Rende più sicura la frenata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende più sicura la frenata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ABS

Significato/Curiosita : Rende piu sicura la frenata

Il cambio marcia in frenata ed evitare scomposizioni del corpo vettura (causate dal blocco di ponte) durante le cambiate in frenata, soprattutto quando... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

