Lo parlava Porsenna La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lo parlava Porsenna. ETRUSCO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo parlava porsenna: Gli Etruschi (in etrusco: ràsenna, rasna, o rasna) sono stati un popolo dell'Italia antica vissuto tra il IX secolo a.C. e il I secolo a.C. in un'area denominata Etruria, corrispondente all'incirca alla Toscana, all'Umbria occidentale e al Lazio settentrionale e centrale, con propaggini anche a nord nella zona padana, nelle attuali Emilia-Romagna, Lombardia sud-orientale e Veneto meridionale, all'isola della Corsica, e a sud, in alcune aree della Campania. La fase più antica della civiltà etrusca è la cultura villanoviana, attestata a partire dal IX secolo a.C., che deriva, a sua volta, dalla cultura ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Gli Etruschi (in etrusco: ràsenna, rasna, o rasna) sono stati un popolo dell'Italia antica vissuto tra il IX secolo a.C. e il I secolo a.C. in un'area denominata Etruria, corrispondente all'incirca alla Toscana, all'Umbria occidentale e al Lazio settentrionale e centrale, con propaggini anche a nord nella zona padana, nelle attuali Emilia-Romagna, Lombardia sud-orientale e Veneto meridionale, all'isola della Corsica, e a sud, in alcune aree della Campania. La fase più antica della civiltà etrusca è la cultura villanoviana, attestata a partire dal IX secolo a.C., che deriva, a sua volta, dalla cultura ... etrusco m sing (storia) che riguarda gli Etruschi, antica popolazione di lingua pre-indoeuropea del centro e nord Italia Sostantivo etrusco m sing facente parte della popolazione degli Etruschi Sostantivo etrusco m solo sing (linguistica) lingua parlata dagli Etruschi, e che insieme al greco antico ispirò il latino Sillabazione e | trù | sco Pronuncia IPA: /e'trusko/ Etimologia / Derivazione dal latino Etruscus ( fonte Treccani); dal greco s tirreni, adattamento dell'indigeno Rasenna Parole derivate etruscheria, etruscologia, etruscologo Altre Definizioni con etrusco; parlava; porsenna; Lo studio di un antica civiltà italica; Una lingua italica ancora oscura; Lo parlava Cicerone; Vi si parlava il provenzale; La città di Porsenna; Orazio combattè contro Porsenna;

