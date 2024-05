Non ne ha il cittadino incensurato

Aggettivo, forma flessa

precedenti m e f

(diritto) plurale di precedente precedenti penali

ogni epoca rimpiange i vent'anni precedenti

Sillabazione

pre | ce | dèn | ti

Etimologia / Derivazione

vedi precedente

Sinonimi

antecedenti, anteriori, scorsi, passati, trascorsi, previ

antefatti, premesse

(di persone) comportamenti pregressi, casi analoghi

Contrari