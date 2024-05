La Soluzione ♚ Movimento di protesta giovanile a difesa del clima La soluzione di 16 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FRIDAYS FOR FUTURE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Movimento di protesta giovanile a difesa del clima. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Movimento di protesta giovanile a difesa del clima: Fridays for Future (lett. "venerdì per il futuro") è un movimento internazionale di protesta per la Giustizia climatica, composto da persone che organizzano e partecipano a manifestazioni in cui chiedono e rivendicano azioni politiche atte a prevenire il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. Il movimento è noto anche come "sciopero scolastico per il clima" (in svedese Skolstrejk för klimatet e in inglese School strike for climate o Youth for Climate)

