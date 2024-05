Un maculato felino del Sudamerica

Sostantivo

Curiosità su: L'ocelotto oppure ocellotto, ocelot o ozelot (Leopardus pardalis Linnaeus, 1758), noto anche come gattopardo americano o lupo cerviero per il suo verso simile a un ululato, è un felino selvatico molto comune presente in Sudamerica, Centroamerica e Messico. Il suo areale si spinge fino al Texas a nord e all'isola caraibica di Trinidad a est. A nord del Messico, l'ocelot si incontra regolarmente solo nell'estremità meridionale del Texas, sebbene siano stati registrati rari avvistamenti anche nelle zone meridionali dell'Arizona. L'ocelot è simile nell'aspetto a un gatto domestico. La sua pelliccia ricorda quella di un leopardo nebuloso o di un giaguaro e in passato era considerata di particolare pregio. Di conseguenza, centinaia di migliaia di ocelot vennero uccisi per questo motivo. Tra il 1972 e il 1996 la specie venne classificata sulla Lista Rossa della IUCN tra le specie in pericolo vulnerabili; successivamente è stata inclusa tra quelle a rischio minimo.

ocelot ( approfondimento) m inv

(zoologia) , (mammalogia) felide simile al gattopardo che vive in America (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

o | ce | lot

Pronuncia

IPA: //os'lo/ o IPA: //ote'lt/

Etimologia / Derivazione

dal francese ocelot

Sinonimi

pardino

Varianti

ozelot

(raro) ocelotto o ocellotto

Iperonimi