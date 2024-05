Hanno paura delle stecche

Latino

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: In musica il termine tenore definisce un tipo vocale e il cantante che lo possiede. Quello di tenore è il più acuto dei registri vocali maschili e la sua estensione è convenzionalmente fissata, per il repertorio solistico, nelle due ottave comprese tra il do2 e il do4, che è detto do di petto se eseguito di forza, come nella prassi moderna, e che rimane comunque una nota eseguita piuttosto raramente, tant'è che spesso l'estensione non supera il la3. Storicamente, l'estensione della voce di tenore ha subìto variazioni significative, con riferimento sia ai momenti storici differenti (cfr. baritenore), sia ai diversi tipi tenorili affermatisi nel corso del tempo nei vari paesi (cfr. haute-contre)

tenori n

dativo singolare di tenus

Sillabazione

te | no | ri

Pronuncia

(pronuncia classica ) IPA: /'te.no.ri/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /'te.no.ri/

Etimologia / Derivazione

vedi tenus