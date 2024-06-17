Sussulti dovuti a grande paura nei cruciverba: la soluzione è Trasalimenti

Sara Verdi | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Sussulti dovuti a grande paura' è 'Trasalimenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRASALIMENTI

Curiosità e Significato di Trasalimenti

Come si scrive la soluzione Trasalimenti

Le 12 lettere della soluzione Trasalimenti:
T Torino
R Roma
A Ancona
S Savona
A Ancona
L Livorno
I Imola
M Milano
E Empoli
N Napoli
T Torino
I Imola

