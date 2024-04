La definizione e la soluzione di 8 lettere: Le stecche delle persiane. LISTELLI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'ordine ionico è il secondo dei tre ordini architettonici classici. Questo ordine assorbe e rielabora motivi orientali; la ricca decorazione orna la struttura architettonica senza appesantirla. Tradizionalmente è riferito al complesso delle tradizioni artistico-culturali riferibili al gruppo etnico degli Ioni, insediati sulle coste dell'Asia Minore (Iònia), a stretto contatto con le culture dell'Oriente. Lo stile ionico in epoca arcaica non appare ancora così organicamente configurato come quello dorico: esso troverà infatti la sua più valida definizione solo nella successiva epoca classica (per esempio, in alcuni monumenti dell'Acropoli ...

listello m sing(pl.: listelli)

piccola striscia di legno o di altro materiale usata come rinforzo od ornamento (araldica) segmento orizzontale del lambello (architettura) modanatura formata da una sottile superficie verticale piana, aggettante o rientrante rispetto ad altre modanature ad essa adiacenti, e talora variamente decorata in modo da formare un elemento ornamentale preminente

Sillabazione

li | stèl | lo

Pronuncia

IPA: /lis'tllo/

Etimologia / Derivazione

diminutivo di lista, dal germanico lista cioè "orlo, striscia"

Sinonimi