Giocattolo su quattro ruote

Aggettivo

Curiosità su: Re-Volt è un videogioco automobilistico che simula corse tra automobili radiocomandate (RC) prodotto dalla Acclaim Entertainment nel 1999. È stato sviluppato per PlayStation, Microsoft Windows, Nintendo 64 e Sega Dreamcast. Una versione del gioco era stata annunciata per Xbox, ma venne in seguito abbandonata.

automobile m e f

che si muove per proprio conto

Sostantivo

automobile ( approfondimento) f sing (pl.: automobili)

(meccanica) veicolo terrestre a quattro ruote con motore a benzina, diesel o più raramente elettrico, coperto esternamente da una carrozzeria e governabile con un volante, adibito al trasporto di poche persone e cose su strade ordinarie Il possesso di un' automobile è il primo indicatore di benessere di una persona

A distanza di circa 15 anni, modelli simili della stessa automobile costano in euro quasi il doppio

Sillabazione

au | to | mò | bi | le

Pronuncia

IPA: /auto'mbile/

Etimologia / Derivazione

dal francese otomobìl, composto da auto- e dal latino mobilis ossia che si muove da sè ( fonte Treccani) ; dal greco at ossia stesso e da ats, ovvero da solo, + mobile; letteralmente "(carrozza) che si muove da sé, senza cavalli (sostituiti da un motore)"

Sinonimi

auto, macchina, autovettura, vettura, veicolo, autoveicolo, automezzo

Parole derivate

automobilismo, automobilista, autonoleggio

Termini correlati

autocarro, motocicletta, scooter

Alterati