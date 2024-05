Un fermo proposito

Sostantivo

intendimento m sing (pl.: intendimenti)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

in | ten | di | mén | to

Pronuncia

IPA: /intendi'mento/

Etimologia / Derivazione

vedi intendere dal latino intendere.formato da in- e da tendere cioè "tendere, rivolgere, mirare a"

Sinonimi

intenzione, intento, proposito, obiettivo, scopo, mira, volontà, progetto, proponimento

intelligenza, intelletto, ragione, giudizio

intuito, perspicacia, comprensione, discernimento

Contrari

ottusità

Termini correlati