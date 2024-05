Si dice di un opera perfetta

Sostantivo

Curiosità su: Per capolavoro s'intende un'opera generalmente considerata eccelsa, oppure la prima in ordine d'importanza di un artista, artigiano o autore. Nelle opere artigianali e manuali il capolavoro è la prova di abilità a cui veniva sottoposto l'artigiano o l'operaio per acquisire la qualifica; detta opera, in genere un manufatto, doveva rispondere ai requisiti tecnici ed estetici richiesti dalla specializzazione e fissata dalle corporazioni, per gli artigiani in epoca tardomedievale, e dalle direzioni tecniche di settore per gli operai specializzandi, in epoca industriale.

capolavoro ( approfondimento) m sing (pl.: capolavori)

(arte) (letteratura) (poesia) opera eccellente Ars amatoria è il capolavoro della poesia erotica italiana

la cupola del Duomo di Firenze è il capolavoro di Filippo Brunelleschi

L'origine delle specie è il capolavoro di Charles Darwin (per estensione) ciò che esprime al massimo grado una qualità, anche negativa quella sua asserzione è un capolavoro di ipocrisia (scuola) opera con la quale l'allievo di una scuola operaia o artigianale, o un operaio assunto in prova, dimostra agli esaminatori la propria capacità

Sillabazione

ca | po | la | vó | ro

Pronuncia

IPA: /kapola'voro/

Etimologia / Derivazione

composto di capo e lavoro

Citazione

Sinonimi

opera migliore, meraviglia, splendore, opera d’arte

Contrari

anticapolavoro

Varianti