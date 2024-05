I depositi dei boscaioli

Sostantivo

Curiosità su: Lo scorpione italiano, (Euscorpius italicus Herbst, 1800), è uno scorpione della famiglia Euscorpiidae distribuito in Europa (Italia, Svizzera, Francia, Balcani, Grecia) e in Nord Africa. L'habitat è rappresentato soprattutto da vecchie mura, pietraie e legnaie, dove trova rifugio in buchi, anfratti e crepe. È tuttavia reperibile anche nei campi erbosi e sotto le pietre nelle zone montuose. Questa specie di scorpione si può trovare nelle case situate in zone boscose. Raramente questo scorpione punge e, disponendo di una quantità molto ridotta di veleno, la puntura nell’uomo causa solamente un dolore intenso e passeggero, simile a quello causato dalle punture di vespe e api.



legna ( approfondimento) f inv

principale combustibile naturale ricavato dal tronco dell'albero. andare a far legna

Sillabazione

le | gna

Pronuncia

IPA: /'lea/

Etimologia / Derivazione

dal latino lignum

Sinonimi

legname, rami, frasche, fascina, ceppo, ciocco

Parole derivate

taglialegna

Termini correlati