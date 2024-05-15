Custodia per documenti

SOLUZIONE: CARTELLETTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Custodia per documenti" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Custodia per documenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Cartelletta? Una cartelletta è un contenitore compatto e pratico, pensato per proteggere e organizzare documenti importanti. È spesso utilizzata in ufficio o a scuola per mantenere ordinati fogli e appunti, facilitando il trasporto e evitando che si rovinino. Grazie alla sua funzionalità, permette di avere tutto sotto controllo e facilmente accessibile quando necessario, rendendo più semplice la gestione di materiali di lavoro o studio.

In presenza della definizione "Custodia per documenti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Custodia per documenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Cartelletta:

C Como A Ancona R Roma T Torino E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Custodia per documenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

