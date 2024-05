Con la sua fuga tradisce

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: La diserzione è il reato commesso dal militare che, in tempo di pace o in guerra, abbandona il suo posto senza esserne autorizzato, con l'intenzione di non ritornare.

disertore m sing

(militare) chi lascia senza autorizzazione lascia il contigente in cui opera (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

di | ser | tó | re

Pronuncia

IPA: /dizer'tore/

Etimologia / Derivazione

dal latino desertor cioè deserere ossia "abbandonare"

Sinonimi

(militare) traditore, fuggiasco, renitente, transfuga

traditore, fuggiasco, renitente, transfuga (per estensione) (da un’organizzazione, da un partito) defezionista, fedifrago

Contrari