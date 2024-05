C è chi chiama così il gilè

Sostantivo

Curiosità su: Nell'abbigliamento femminile, per corpetto si indica un indumento che viene portato sopra la camicetta. Ha maniche staccabili o è del tutto privo di maniche ed è tipico di molti costumi popolari italiani e stranieri. La sua massima diffusione è stata nel XVII e nel XVIII secolo ma è usato ancor oggi come abito folcloristico. Corpetti di foggia più moderna sono talvolta usati anche come abbigliamento comune. Talvolta con corpetto si può intendere anche il corsetto che, a rigore, è un indumento portato sotto, come biancheria intima. Il corpetto poteva essere indossato sopra un corsetto o, più di frequente, in alternativa a questo. Il corpetto si differenzia dal corsage perché questo è dotato di maniche.

corpetto m

capo di abbigliamento maschile che si indossa al di sotto della giacca e al di sopra della camicia (abbigliamento) top senza spalline di un abito lavorato molto vicino alla figura

Sillabazione

cor | pet | to

Pronuncia

IPA: /kor'petto/

Etimologia / Derivazione

dal corpo