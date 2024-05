Le bollicine nell acqua

Locuzione nominale

Curiosità su: Il diossido di carbonio, noto anche come biossido di carbonio o anidride carbonica, (formula: CO2) è un ossido del carbonio formato da un atomo di carbonio legato da due doppi legami a due atomi di ossigeno. A temperatura ambiente si presenta come un gas incolore e di odore e sapore aciduli. È naturalmente presente in atmosfera, nell'idrosfera e nella biosfera. L'attuale concentrazione atmosferica di anidride carbonica si aggira attorno a 0,04% (424 ppm) ed è cresciuta rispetto al livello pre-industriale, in cui era stabile a circa 0,03% (280 ppm). Questo rapido aumento atmosferico di anidride carbonica è ascrivibile dunque alle attività umane. Tra le attività più inquinanti sono riconosciute: la produzione di energia elettrica dalla combustione di gas naturale, metano o carbone e il trasporto dalla combustione di combustibili fossili. L'abbondanza di anidride carbonica allo stato gassoso, surriscalda l'atmosfera attraverso un fenomeno chiamato "effetto serra".

anidride carbonica ( approfondimento) f

(chimica) (chimica organica) varietà di gas molto diffuso nell'atmosfera (enologia) prodotto della scissione dello zucchero durante la fermentazione tumultuosa

Pronuncia

Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.