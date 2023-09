Produce le bollicine nelle bevande - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Produce le bollicine nelle bevande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : ANIDRIDE CARBONICA

Significato/Curiosita : Produce le bollicine nelle bevande

Questa voce o sezione sull'argomento bevande alcoliche non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. puoi migliorare questa voce... Il diossido di carbonio, noto anche come biossido di carbonio o anidride carbonica, (formula: co2) è un ossido del carbonio formato da un atomo di carbonio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

